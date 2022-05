Freiwillige helfen bei Aufforstungen im Nationalpark Harz

Im von D├╝rren, St├╝rmen und Borkenk├Ąferbefall arg gebeutelten Nationalpark Harz greifen den Mitarbeitern immer mehr Freiwillige bei der Aufforstung unter die Arme. Im Herbst 2021 habe es in dem l├Ąnder├╝bergreifenden Gro├čschutzgebiet 34 Arbeitseins├Ątze von Helferinnen und Helfern gegeben, die 37.339 junge B├Ąume in die Erde gebracht h├Ątten, wie aus dem jetzt ver├Âffentlichten T├Ątigkeitsbericht 2021 der Nationalparkverwaltung in Wernigerode hervorgeht. Mehr als 700 Menschen seien im Einsatz gewesen - vom Kindergartenkind bis zum Manager. Pandemiebedingt beschr├Ąnkten sich die Aktionen im Vorjahr auf den Herbst, hie├č es.