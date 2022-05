"Brocken-Benno" feiert 90. Geburtstag auf dem Harz-Gipfel

Rekordwanderer Benno Schmidt - bekannt als "Brocken-Benno" - hat am Sonntag seinen 90. Geburtstag auf dem Brocken gefeiert. Etwa 200 bis 300 G├Ąste standen zeitweise zum Gratulieren an. Der Jubilar, der aufgrund einer Erkrankung nicht mehr so gut zu Fu├č ist, erhielt ein Dauerticket der Harzer Schmalspurbahn - wann immer er will, kann er so auf den mit 1141 Metern h├Âchsten Berg Norddeutschlands fahren.