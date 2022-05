IHK fordert zu Nachverhandlung bei 9-Euro-Ticket auf

Die Industrie- und Handelskammer f├╝r Ostfriesland und Papenburg fordert die Landesregierung auf, beim Geltungsbereich f├╝r das 9-Euro-Ticket im Nordwesten Niedersachsens nachzuverhandeln. "Aus Richtung Bremen kommen viele Touristen zu uns. Sie haben kein Verst├Ąndnis daf├╝r, dass ihr 9-Euro-Ticket nicht in den als Nahverkehrsz├╝ge ausgewiesenen InterCity-Z├╝gen gilt", sagte IHK-Pr├Ąsident Bernhard Brons am Montag in einer Mitteilung.

Die IHK f├╝rchtet, dass die Region mit der aktuellen Regelung bei der Aktion abgeh├Ąngt wird. Brons appellierte daher an die Landesregierung und die Landesnahverkehrsgesellschaft mit der Bahn nachzuverhandeln und verwies auf Baden-W├╝rttemberg. F├╝r die sogenannte G├Ąubahn von Stuttgart zum Bodensee hatten sich die Regierung in Stuttgart und die Bahn darauf verst├Ąndigt, dass in den Z├╝gen auf diesem IC-Abschnitt auch das 9-Euro-Ticket akzeptiert wird. "Was im S├╝den geht, muss auch im Norden m├Âglich sein", sagte Brons.