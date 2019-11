LIVESport-Woche im Live-Blog

Knappe Derby-Niederlage für PSK Lions

04.11.2019, 10:30 Uhr

Der Sport in Karlsruhe ist sehr vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Stadt.

Es hätte sicher schwierigere Lose für den Karlsruher SC gegeben als dieses: Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der KSC vor heimischer Kulisse auf den 1. FC Saarbrücken. Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Der Regionalligist schmiss zwar in der letzten Runde den 1. FC Köln aus dem Pokal. Trotzdem dürften die Karlsruher als Favorit in die Partie gehen, die am 4. oder 5. Februar gespielt wird. Alle weiteren Ansetzungen finden Sie hier...

Die Basketballer der PS Karlsruhe Lions haben gestern das Derby gegen die Wiha Panthers Schwenningen denkbar knapp mit 79:82 verloren. Top-Scorer der Löwen war Daniel Norl mit 18 Punkten. Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt es schon am kommenden Samstag: Dann sind die Lions zu Gast bei den Kirchheim Knights.

🔥🔥 LIONS MIT KRIMI AM SONNTAG💙 LÖWENRUDEL VERLIERT IM DERBY Die Karlsruher Korbjäger ziehen im heimischen... Gepostet von PS Karlsruhe LIONS Basketball am Sonntag, 3. November 2019

Hallo und herzlich Willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Karlsruhe. Nach einem spannenden Sport-Wochenende halten wir Sie hier auch in dieser Woche wieder über alles auf dem Laufenden, was in Sachen Sport in Karlsruhe passiert. Also schauen Sie ruhig immer mal wieder hier vorbei!