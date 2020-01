"Bitte anrufen"

Fahrer baut Unfall und hinterlässt fehlerhafte Notiz

03.01.2020, 13:06 Uhr | t-online.de

In einem Parkhaus in Karlsruhe hat es einen Unfall gegeben: Ein Auto streifte einen abgestellten Wagen. Der Fahrer hinterließ eine schriftliche Entschuldigung – doch diese hatte einen Fehler.

Am frühen Donnerstagnachmittag hat in Karlsruhe ein bislang unbekanntes Auto einen anderen Wagen gestreift, berichtet die Polizei Karlsruhe. Der geschädigte Mercedes stand auf der achten Ebene eines Parkhauses in der Akademiestraße in Karlsruhe. Der bislang unbekannte Fahrer verursachte dabei beim Mercedes am rechten hinteren Fahrzeugheck einen Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Der Unfallverursacher hinterließ lediglich einen Zettel. "Sorry, bitte rufen Sie mich an", soll darauf gestanden haben. Doch die Telefonnummer soll nicht existieren, so die Polizei. Zudem habe sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort entfernt – und die Feststellungspflicht missachtet.

Die Beamten suchen nun nach dem Autofahrer und bitten Zeugen um Hinweise. Ob geeignetes Videomaterial aus Überwachungskameras vorliegt, wird laut Polizei noch überprüft.