SPD-Kandidat gewinnt Wahl

Mentrup bleibt Oberbürgermeister von Karlsruhe

06.12.2020, 20:57 Uhr | t-online, ASS

Amtsinhaber und SPD-Mann Frank Mentrup ist weiterhin Oberbürgermeister von Karlsruhe. Er lag bei der Wahl am Sonntag deutlich vor seinen Konkurrenten.

233.000 Bürger wurden am Sonntag in Karlsruhe an die Wahlurnen gebeten, um ihr neues Stadtoberhaupt zu wählen. Nun steht fest: der bisherige Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) bleibt im Amt. Dem vorläufigen Endergebnis zufolge erhielt er 52,6 Prozent der Stimmen.

Sechs Kandidaten hatten sich in Karlsruhe um das Amt des Oberbürgermeisters beworben. Hinter Amtsinhaber Mentrup, der auch von den Grünen unterstützt wurde, landete Sven Weigt (CDU), der auch für die FDP ins Rennen ging, mit 25,4 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Stadträtin Petra Lorenz (Freie Wähler/Für Karlsruhe) erhielt 8,7 Prozent. Dahinter: Der parteilose Kandidat Marc Nehlig (6,4 Prozent), AfD-Gemeinderat Paul Schmidt (4,1 Prozent) und Vanessa Schulz (Die Partei/2,8 Prozent).

Wegen der Corona-Pandemie lief die Wahl etwas anders als gewohnt ab. So wurde die Zahl der Urnenwahllokale deutlich reduziert. Außerdem findet die öffentliche Präsentation der Ergebnisse im Rathaus in deutlich kleinerem Rahmen als bisher statt, wie die Stadt im Vorfeld mitteilte.