Beschwerde gegen Fehmarnbelt-Urteil in Karlsruhe ohne Erfolg

04.02.2022, 16:08 Uhr | dpa

Gegner der festen Fehmarnbelt-Querung sind in Karlsruhe mit einer Beschwerde gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht nahm die Beschwerde nicht zur Entscheidung an, wie ein Sprecher am Freitag zu einem Beschluss vom 20. Januar sagte. Eine Begründung gab es nicht.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am 3. November 2020 Klagen gegen den Bau des Ostseetunnels abgewiesen. Der etwa 18 Kilometer lange Straßen- und Eisenbahntunnel soll voraussichtlich von 2029 an die deutsche Ostseeinsel Fehmarn und die dänische Insel Lolland verbinden. Der Tunnel soll die Reisezeit zwischen Hamburg und Kopenhagen von bislang fünf Stunden auf künftig unter drei Stunden verkürzen.