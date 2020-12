Helfer benötigt

Kiel sucht Freiwillige für Schnelltests

14.12.2020, 12:56 Uhr | t-online

In Kiel steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an. In Alterseinrichtungen und Pflegeheimen sollen Schnelltests zum Einsatz kommen. Dazu sucht die Stadt nun Helfer.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommen immer öfter Schnelltests zum Einsatz. Auch in Kieler Alterseinrichtungen und Pflegeheimen sollen sie eingesetzt werden, wie die Stadt mitteilte. Für die Durchführung sucht due Stadt Kiel nun Freiwillige.

Fünf mobile Teams werden sollen aufgestellt werden, die die Tests vornehmen, heißt es. Sie sollen das Personal in den Heimen testen – und das "möglichst ab dieser Woche".

Doch dazu werden noch Freiwillige benötigt. Menschen mit medizinischen Fachkenntnissen können sich ab Montag bei der entsprechenden Stelle melden. Besucher von Pflegeheimen sollen später auch getestet werden können.

