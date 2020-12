Kiel

602 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

18.12.2020, 05:17 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung vom Donnerstag innerhalb eines Tages 602 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das war ein etwas höherer Wert als genau eine Woche zuvor (529) und ein deutlich höherer Wert als am Mittwoch (322). Allerdings hatten am Mittwoch vier Kreise und kreisfreie Städte - Lübeck, Pinneberg, Flensburg und Nordfriesland - keine Zahlen an das Land übermittelt. Sie sollten nach Angaben der Landesregierung am Donnerstag nachgemeldet werden und könnten somit in den Tageswert von 602 eingeflossen sein.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - in Schleswig-Holstein stieg demnach auf landesweit 91,3. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nun 19 741 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 319 Menschen mit einer Infektion starben bisher - elf mehr als am Mittwoch.

In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins wurden den Angaben zufolge 201 Covid-19-Patienten behandelt; 29 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 16 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 14 600 geschätzt.