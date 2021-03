Corona-Pandemie

Günther glaubt an Tourismus in Schleswig-Holstein zu Ostern

08.03.2021, 10:01 Uhr | dpa

Strandkörbe werfen am Abend lange Schatten auf den Strand an der Ostsee bei Lübeck-Travemünde (Archivfoto): Ministerpräsident Günther zeigt sich optimistisch, was den Tourismus in Schleswig-Holstein an Ostern angeht. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)