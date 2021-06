Fenster und Türen schließen!

Großbrand in Kiel – Giftwolke über der Stadt

14.06.2021, 13:42 Uhr | t-online

In Kiel steigt dichter, schwarzer Rauch aus einer brennenden Werkshalle auf. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Die Kieler Feuerwehr hat Großalarm ausgelöst. Gegen 10.45 Uhr am Montag meldeten mehrere Anrufer gleichzeitig "sehr schwarzen Rauch" aus einer Halle in der Edisonstraße in Kiel-Moorsee. Die Kräfte der Hauptwache, der Ostwache und der Freiwilligen Feuerwehren Moorsee und Rönne waren zuerst am Brandort, mehrere Feuerwehren wurden dann noch nachalarmiert.

"Betroffen ist die Lagerhalle eines angrenzenden Schlachthofs", sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber t-online. Es sei offenbar zu einer Verpuffung im Keller gekommen. Hitze, Rauch und sehr schlechte Sicht würden den Einsatz extrem schwierig und kräftezehrend machen.

Aktuell kämpfen laut Feuerwehr insgesamt etwa 130 Einsatzkräfte mit 38 Fahrzeugen gegen die Flammen. "Zur Brandbekämpfung werden mehrere Trupps unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Neben den Hochleistungslöschrohren kommen auch Schaum- und Wenderohre zum Einsatz", meldete die Feuerwehr. Die Bevölkerung in Moorsee und Wellsee ist wegen des giftigen Rauchs aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen.