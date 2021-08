Kiel

60 Kreuzfahrtschiffe bis Ende Juli im Kieler Hafen

13.08.2021, 12:29 Uhr | dpa

Das Kreuzfahrtgeschäft im Kieler Hafen kommt langsam wieder in Fahrt. Bis Ende Juli habe es 60 Anläufe mit rund 100.000 Passagieren gegeben, teilte die Hafengesellschaft am Freitag mit. Das sei etwas mehr als die Hälfte der Anlaufzahl aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Unter den derzeitigen Umständen sei das ein gutes Ergebnis, befand Hafen-Geschäftsführer Dirk Claus. Bei den Passagieren sind die alten Zahlen jedoch wegen der Corona-Einschränkungen noch weit entfernt. Im gesamten Jahr 2019 waren in Kiel bei 175 Anläufen 803.000 Kreuzfahrtgäste an oder von Bord gegangen.

Das Frachtaufkommen war in der Corona-Pandemie 2020 fast stabil geblieben. Im ersten Halbjahr 2021 habe es einen Zuwachs von gut acht Prozent gegeben, berichtete Claus. Besonders gut sei es auf den Routen nach Göteborg in Schweden und Klaipeda in Litauen gelaufen. Seit Juni seien auf der Linie nach Oslo neben dem reinen Frachtschiff auch wieder die beiden Fähren im Einsatz, die für wachsende Transport- und Passagierzahlen im Norwegenverkehr sorgen sollen.