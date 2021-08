Kiel

Inzidenz im Land stagnierend: Fünf Corona-Todesfälle

27.08.2021, 21:36 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein stagniert weiterhin. Sie lag am Freitag bei 47,2 - nach 47,4 am Vortag. Allerdings wurden fünf neue Corona-Todesfälle gemeldet, so viele wie lange nicht mehr. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie liegt nun bei 1651, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 20.05 Uhr).

Innerhalb eines Tages wurden landesweit 218 Neuinfektionen gemeldet - am Donnerstag waren es 207, am vergangenen Freitag 222. In den Krankenhäusern werden derzeit 74 Covid-19-Patienten behandelt. 24 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 13 Patienten mussten beatmet werden.

Der Inzidenz-Wert - also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen eine Woche - war weiterhin in Neumünster am höchsten. Er lag dort bei 92,3; nach 112,2 am Vortag. In der Landeshauptstadt Kiel beträgt die Inzidenz 81,0 (Vortag: 79,0), in Lübeck 76,9 (61,9.) Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet Schleswig-Flensburg mit 20,9 (18,9).