Kiel

CDU-Fraktionschef Koch mit Covid-19 infiziert

19.10.2021, 16:28 Uhr | dpa

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kieler Landtag, Tobias Koch, hat sich während einer Auslandsreise mit dem Coronavirus angesteckt. Dies teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Hans-Jörn Arp, am Dienstag mit. Koch sei trotz vollständiger Corona-Impfung infiziert worden. Ihm gehe es gut. Koch befindet sich zu Hause in Quarantäne. Er hatte am Montag seinen 48. Geburtstag. Koch werde nach seiner Genesung seine Tätigkeit baldmöglichst wieder aufnehmen, kündigte Arp an.