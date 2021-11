Kiel

Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein steigen weiter

05.11.2021, 20:15 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen steigt in Schleswig-Holstein weiter an. Am Freitag meldeten die Behörden 75,8 neue Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - nach 73 am Vortag und 69,2 vor einer Woche. Die Zahl gemeldeter Fälle stieg um weitere 421 Neuinfektionen binnen eines Tages - vor einer Woche hatte der Zuwachs noch bei 349 Fällen gelegen. Auch ein weiterer Todesfall wurde registriert.

Spitzenreiter blieb am Freitag der Kreis Herzogtum-Lauenburg mit einer Inzidenz von 111,5. In Flensburg stieg der Wert auf 102,3 - nach 99 am Vortag. In Nordfriesland sank der Wert wieder auf 98,7. Die wenigsten Fälle meldete der Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 33,7.

Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg am Freitag auf 83 von 79 am Donnerstag. 25 wurden auf der Intensivstation behandelt, zehn mehr als noch vor einer Woche. 16 mussten beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - sank innerhalb von 24 Stunden leicht von 2,16 auf 2,03. Vor einer Woche betrug sie 1,61.