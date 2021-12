Kiel

Handball: THW und SG verkürzen Rückstand auf Magdeburg

27.12.2021, 10:33 Uhr | dpa

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Sie sind dem Tabellenführer SC Magdeburg zwar zwei Punkte näher gekommen, doch richtig gewachsen sind die Hoffnungen auf die Meisterschaft bei den Bundesliga-Handballern des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt nicht. Vor der anstehenden Pause wegen der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei hat der SC Magdeburg 32:2 Zähler auf seinem Konto, der THW 28:8 und die SG 27:7. Kein Wunder, dass der Flensburger Spielmacher Jim Gottfridsson trotz des 30:27-Siegs über die Magdeburger sagte: "Die haben schon eine Hand an der Schale."

Der THW-Trainer Filip Jicha klang nach dem deutlichen 32:19 über den TBV Lemgo Lippe einen Hauch optimistischer: "Jetzt steht die EM vor der Tür, und jetzt werden die Karten neu gemischt", sagte der Tscheche nach dem bis dato höchsten Saisonsieg der "Zebras". Die Magdeburger haben aber bereits zweimal gegen Flensburg gespielt und empfangen sowohl die Kieler als auch den Tabellenvierten Füchse Berlin (25:7 Punkte) in der Rückrunde in eigener Halle. Da scheint es realistischer, dass sich Kiel, Flensburg und Berlin einen Dreikampf um den zweiten Champions-League-Platz der Bundesliga liefern.

SG-Trainer Maik Machulla betonte die Wichtigkeit des Erfolgs über die zuvor in 28 Saisonspielen ungeschlagenen Magdeburger für die Psyche: "Wir sind froh, mit so einem unglaublichen Sieg in die Pause zu gehen." Jicha hatte kurz vor dem Jahresende noch einen nachträglichen Weihnachtswunsch: "Ich hoffe, dass alle Spieler gesund von der EM zurückkommen."

Die Kieler starten am 6. Februar 2022 mit dem Pokal-Viertelfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen in die zweite Saisonhälfte. Die Flensburger stehen am 10. Februar 2022 im Liga-Spiel bei der HSG Wetzlar wieder auf dem Feld.