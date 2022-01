Kiel

Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 458: 3470 Neuinfektionen

06.01.2022, 19:50 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag auf 458,0 geklettert - nach 405,4 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden weitere 3470 Corona-Neuinfektionen gemeldet, also erneut mehr als am Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Auch die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken gekommen sind, stieg: von 3,13 am Mittwoch auf nun 3,30.