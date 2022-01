Kiel

Steigende Energiepreise beschäftigen die Verbraucherzentrale

19.01.2022, 02:38 Uhr | dpa

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat während der Corona-Pandemie viele Menschen bei Problemen rund um Reisen, Veranstaltungen oder Fitnessstudio-Verträge beraten. Seit einigen Monaten kommen verstärkt Beratungen zu Energiepreisen hinzu, wie die Verbraucherzentrale vor ihrer Jahrespressekonferenz mitteilte.

Mit Beginn der Heizperiode seien die Energiepreise stark gestiegen und mehrere Anbieter hätten ihre Lieferungen über Nacht eingestellt. Außerdem gebe es erste Insolvenzen im Energiemarkt. An der Pressekonferenz will auch Verbraucherschutzminister Christian Claussen (CDU) teilnehmen, um Bilanz zum Vorsitz Schleswig-Holsteins in der Verbraucherschutzministerkonferenz 2021 zu ziehen.