Gericht lehnt AfD-Eilanträge wegen Landtagssitzung ab

24.01.2022, 16:13 Uhr | dpa

Das Landesverfassungsgericht hat Eilanträge der AfD gegen die jüngste Landtagssitzung mit Feststellung der epidemischen Lage in Schleswig-Holstein abgelehnt. Schon die gegen Landtag und Landesregierung gerichteten Anträge seien unzulässig, teilte ein Gerichtssprecher am Montag mit. Es sei zudem nicht erkennbar, dass die vom Landtagspräsidenten für den Plenarsaal angeordnete 2G-plus-Regelung mit der Alternative, den Saal PCR-getestet und mit FFP2 Maske zu betreten, verfassungswidrig sein soll.

Das Parlament hatte am 10. Januar in einer Sondersitzung die epidemische Lage im Land festfestgestellt, um unter anderem rechtssicher Diskotheken schließen zu können. Die AfD hatte neben weiteren Punkten moniert, dass die auf mehrere Säle verteilten Abgeordneten nur per Video zusammengeschaltet waren.