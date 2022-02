Kiel

Darts: Ostsee-Gala in Kiel wird auf 9. September verschoben

10.02.2022, 14:27 Uhr | dpa

Die Darts-Fans in Norddeutschland müssen sich in Geduld üben. Wie der ausrichtende Verband PDC Europe am Donnerstag mitteilte, wird die für den 25. Februar in der Kieler Wunderino-Arena geplante Ostsee-Gala coronabedingt auf den 9. September verschoben.

"Am 25. Februar hätten wir zwar mit einer relativ hohen Kapazität veranstalten können, aber wir möchten unseren Fans nicht zumuten, über vier Stunden lang eine Maske tragen zu müssen", sagte der PDC-Europe-Geschäftsführer Werner von Moltke zu der Entscheidung.

Bei der dritten Auflage der Gala in Kiel sollen Top-Spieler wie der Weltranglisten-Erste Gerwyn Price aus Wales, die Niederländer Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen sowie die Engländerin Fallon Sherrock an den Start gehen.