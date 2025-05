Vorschlag für Verhandlungen mit Ukraine Nach Druck aus Europa: Putin gibt nach

Aktualisiert am 11.05.2025 - 01:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eilmeldung

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der russische Präsident Wladimir Putin will direkt mit der Ukraine reden. Er macht sogar einen Terminvorschlag.

Wladimir Putin hat direkte Gespräche mit der Ukraine am 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen. "Wir bieten Kiew die Wiederaufnahme direkter Gespräche ohne Vorbedingungen ab dem 15. Mai in Istanbul an", sagte er in einer Ansprache, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. "Wir schließen nicht aus, dass wir uns in diesen Gesprächen auf eine neue Waffenruhe einigen können", fügte er hinzu.

Er reagiert damit auf eine Initiative von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und der Ukraine, die einen 30-tägigen Waffenstillstand vorgeschlagen haben. Der Kreml hatte am Samstag mitgeteilt, er wolle den Vorschlag für eine 30-tägige Ukraine-Waffenruhe prüfen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte sich im US-Fernsehsender CNN zu der "neuen Entwicklung", wies aber zugleich darauf hin, dass es "sinnlos" sei, Moskau "unter Druck zu setzen". Die europäischen Verbündeten hatten sich bei ihrem Treffen in Kiew auch mit US-Präsident Donald Trump telefonisch abgesprochen.

Türkei will bei Waffenruhe helfen

Die Türkei hat sich nach Angaben eines Insiders zur Überwachung einer möglichen Waffenruhe in Russlands Krieg gegen die Ukraine bereiterklärt. Das habe der türkische Außenminister Hakan Fidan in einem Telefonat mit den Staats- beziehungsweise Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Polen erklärt, sagte ein Eingeweihter aus dem türkischen Außenministerium.

Fidan habe in dem Gespräch mit den Politikern der sogenannten "Koalition der Willigen" auch das Bekenntnis der Türkei zur territorialen Integrität der Ukraine bekräftigt. Das Nato-Mitglied Türkei unterhält sowohl zur Ukraine als auch zu Russland partnerschaftliche Beziehungen.

Verhandlungen gab es bereits 2022

Zwischen der Ukraine und Russland hatte es bereits ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs Gespräch in Istanbul gegeben. Diese wurden jedoch ergebnislos abgebrochen. Jetzt macht Russland die Regierung in Kiew dafür verantwortlich. "Nicht Russland hat die Verhandlungen 2022 abgebrochen, sondern Kiew. Dennoch schlagen wir Kiew vor, die direkten Verhandlungen ohne Vorbedingungen wieder aufzunehmen", sagt Putin. "Wir bieten den Kiewer Behörden an, die Verhandlungen bereits am Donnerstag in Istanbul wieder aufzunehmen."

Die Gespräche in Istanbul verliefen vor allem auch deshalb ergebnislos, weil die Ukraine den russischen Angeboten nicht traute, gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt aber militärisch vorankam. Auch wurden die heute noch immer aktuellen über eine Grenzziehung, Entmilitarisierung der Ukraine und Sicherheitsgarantien nicht gelöst.