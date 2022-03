Kiel

235 weitere Flüchtlinge in Landesunterkünften

08.03.2022, 11:40 Uhr | dpa

Bis Montagnacht haben sich in Schleswig-Holstein 517 Flüchtlinge aus der Ukraine in den Landesunterkünften offiziell gemeldet. Das waren 235 mehr als einen Tag zuvor, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag sagte. Die Geflüchteten werden dort erfasst, untergebracht, medizinisch untersucht und bei Bedarf gegen das Coronavirus geimpft. Nach dem Willen der Landesregierung sollen die Menschen möglichst schnell auf die Kommunen verteilt werden.