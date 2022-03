Kiel

Bericht zu Ermittlungen gegen Rocker: Vorwürfe "haltlos"

14.03.2022, 11:13 Uhr | dpa

Knapp vier Jahre lang hat ein Untersuchungsausschuss das polizeiliche Vorgehen gegen Rocker in Schleswig-Holstein aufgearbeitet - seit Montag ist der mehr als 1000 Seiten umfassende Abschlussbericht nun öffentlich zugänglich. "Im Ergebnis stelle ich für mich fest, dass Vorwürfe in der Vergangenheit, dass Grenzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens bewusst und strukturell überschritten worden seien, sich als haltlos erwiesen haben", sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, Tim Brockmann (CDU).

2017 waren Vorwürfe der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, des Drucks von oben und Mobbing bekannt geworden. Für die Eskalation des Konflikts innerhalb der Polizei vor mehr als zehn Jahren seien verschiedene Faktoren ursächlich gewesen, sagte Brockmann.

Hintergrund waren polizeiliche Ermittlungen nach einem Überfall unter Rockern in einem Schnellrestaurant in Neumünster 2010. Für den SPD-Obmann im Ausschuss, Kai Dolgner, steht nach der Befragung von 59 Zeuginnen und Zeugen, Sachverständigen und Betroffenen fest: "Es gibt keine Hinweise für illegale Überwachungsmaßnahmen, konspirative Netzwerke von Polizeiführern oder der Vernichtung von Beweismitteln." Es habe jedoch gravierende Mängel in Fehler- und Führungskultur in Teilen des Landeskriminalamtes, Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze wie Aktenwahrheit und -klarheit und beim Umgang mit Vertraulichkeitszusagen und überzogene Personalmaßnahmen gegeben.