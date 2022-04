Kiel

Verfassungsschutz: Rechtsextreme beeinflussen Corona-Demos

25.04.2022, 16:47 Uhr | dpa

Rechtsextremisten haben in Schleswig-Holstein nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes in Einzelfällen maßgeblich Einfluss auf Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen genommen. Dies teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Montag in Kiel mit. Insgesamt sei es Extremisten aber nicht gelungen, landesweit diese Veranstaltungen zu prägen. Sütterlin-Waack stützte sich auf eine Sonderauswertung des Verfassungsschutzes, der ihren Angaben zufolge im Februar nicht nur Veranstaltungen begleitet, sondern auch täglich mehrere tausend Beiträge in Chatgruppen und unterschiedlichen Social-Media-Kanälen gesichtet hatte. Besonders erschrocken habe sie der dabei offen zutage getretene Hass, sagte Sütterlin-Waack.