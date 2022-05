TK: Rettungsdienst und Notfallversorgung besser koordinieren

Die Techniker Krankenkasse (TK) fordert eine bessere Koordinierung von Rettungsdienst und Notfallversorgung in Schleswig-Holstein. "Wir schlagen vor, dass der Rettungsdienst nicht nur Krankenh├Ąuser anf├Ąhrt, sondern die Patientinnen und Patienten je nach Schweregrad der Erkrankung oder Verletzung auch in regionale Gesundheitszentren oder ambulante Unfallzentren bringen kann", teilte der Leiter der TK-Landesvertretung Schleswig-Holstein, S├Âren Schmidt-Bodenstein, am Mittwoch mit. Voraussetzung daf├╝r seien rund um die Uhr verf├╝gbare ambulante Akutversorgungsm├Âglichkeiten.