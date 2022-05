Energie und Sozialpolitik: Kontroverse der Spitzenkandidaten

Die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Gr├╝nen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben am Mittwochabend im TV-Triell beim NDR Kontroversen in der Energie- und Sozialpolitik ausgetragen. SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-M├╝ller warf der Jamaika-Koalition vor, sie habe das Soziale komplett vernachl├Ąssigt. Finanzministerin Monika Heinold von den Gr├╝nen konterte, dies sei eine platte These und falsch. Sie verwies unter anderem auf die Entlastung der Eltern von Kita-Geb├╝hren.