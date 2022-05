Grünen-Basis feiert Wahlergebnis im Norden ausgelassen

F├╝r das gute Abschneiden der Gr├╝nen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die Basis der Gr├╝nen die Spitzenkandidatin Monika Heinold frenetisch gefeiert. In einer Kieler Brauerei erklangen am Sonntagabend "Monika, Monika"-Sprechch├Âre. Gemeinsam mit Aminata Tour├ę dankte die Finanzministerin dem Engagement der Parteibasis im Wahlkampf. "Ihr seid der Hammer", sagte Tour├ę.