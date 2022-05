Grüne und FDP bringen sich als Regierungspartner in Stellung

Nach dem deutlichen Wahlsieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich Gr├╝ne und FDP als m├Âgliche Regierungspartner der CDU in Stellung gebracht. "Wir haben vermutlich das beste Ergebnis als Gr├╝ne bei einer Landtagswahl, sind zweitst├Ąrkste Kraft und das zeigt, dass die Menschen in Schleswig-Holstein uns Gr├╝ne in Regierungsverantwortung haben wollen", sagte die Gr├╝nen-Spitzenkandidatin und bisherige Finanzministerin in Schleswig-Holstein, Monika Heinold, am Sonntagabend im NDR-Fernsehen.