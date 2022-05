GEW ruft zum Warnstreik in Kindertagesstätten auf

Die Bildungsgewerkschaft GEW hat ihre Mitglieder im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst zu Warnstreiks in den kommenden Tagen aufgerufen. Betroffen seien davon in erster Linie Kindertagesst├Ątten, aber auch Ganztagseinrichtungen, die Schulsozialarbeit sowie andere Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi will die GEW so die Arbeitgeber vor der n├Ąchsten Verhandlungsrunde zu einem Angebot bewegen.