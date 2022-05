Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst fortgesetzt

Beschäftigte des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes haben in mehreren Orten in Schleswig-Holstein ihren Warnstreik für mehr Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen fortgesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich am Donnerstag landesweit rund 1200 Frauen und Männer. Zu einer Kundgebung in Kiel seien etwa 500 Teilnehmer gekommen. Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordern unter anderem, dass den Mitarbeitern etwa in Kitas oder Ganztagseinrichtungen Stunden zur Vor- und Nachbereitung ihrer Arbeit gewährt werden. Der Warnstreik soll am Freitag fortgesetzt werden.