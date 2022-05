Günther für übergroße Koalition im Norden und Sondierungen

Kiel (dpa) - In Schleswig-Holstein bereiten sich CDU, Gr├╝ne und FDP auf Sondierungsgespr├Ąche zur Bildung einer neuen Regierung vor. Am Donnerstag liefen in Kiel weitere interne Gespr├Ąche. Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther will nach dem klaren Sieg seiner CDU bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag mit den Gr├╝nen und der FDP am n├Ąchsten Dienstag ausloten, ob die seit 2017 gemeinsam regierenden drei Parteien ihr B├╝ndnis fortsetzen k├Ânnten - obwohl die CDU auch mit Zweierb├╝ndnissen eine sichere Mehrheit h├Ątte.