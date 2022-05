CDU will Ergebnisse der Sondierungsgespräche bewerten

Der geschäftsführende CDU-Landesvorstand in Schleswig-Holstein will am Mittwoch (17.15 Uhr) in Kiel das weitere Vorgehen bei der Regierungsbildung beraten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte eine Neuauflage der regierenden Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP nach Sondierungsgesprächen am Dienstag als "aus unserer Sicht das beste Bündnis" bezeichnet. Seine Partei wolle eine schnelle Entscheidung treffen und zu weiteren Treffen einladen.