Politikwissenschaftler: Jamaika-Aus Niederlage für Günther

Das Aus f├╝r eine Jamaika-Neuauflage ist aus Sicht des Politikwissenschaftlers Wilhelm Knelangen gut f├╝r den Parlamentarismus in Schleswig-Holstein. "Man kann das eine Niederlage nennen, weil Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther demonstrativ auf Jamaika gesetzt hat, obwohl die CDU nur noch einen Partner ben├Âtigt, um eine Koalition zu schmieden", sagte Knelangen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ein neues Dreierb├╝ndnis sei gescheitert, weil seine Wunschpartner Gr├╝ne und FDP sich nicht darauf einlassen wollten. "Offenbar war der Vorrat an Gemeinsamkeiten kleiner als uns die Jamaika-Parteien lange behauptet haben."