Grüne Touré: "Wir haben keinerlei Oppositionssehnsucht"

Die Gr├╝nen-Spitzenkandidatin Aminata Tour├ę in Schleswig-Holstein macht sich f├╝r ein schwarz-gr├╝nes Regierungsb├╝ndnis im Norden stark. "Wir haben keinerlei Oppositionssehnsucht. Wir wollen sehr gerne mit der CDU die n├Ąchsten f├╝nf Jahre in diesem Land gestalten", sagte sie den "Kieler Nachrichten" (Samstag). F├╝r die Gr├╝nen spreche, dass die Menschen in Schleswig-Holstein diesen hohe Kompetenz f├╝r eine der gr├Â├čten Aufgaben zusprechen, den Klimaschutz. "Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind die zentralen Themen. Eine lager├╝bergreifende Koalition w├Ąre dieser Situation angemessen ÔÇô zum Beispiel bei Themen wie Planungsbeschleunigung: diese hinzubekommen, aber immer auch den Naturschutz im Blick zu haben." Falls es nicht zu einer schwarz-gr├╝nen Koalition kommen sollte, werde ihre Partei die Oppositionsarbeit sehr ernst nehmen, sagte Tour├ę.

In einem Sondierungsgespr├Ąch am Donnerstag in Kiel konnten sich die Spitzen von CDU, Gr├╝nen und FDP nicht auf Verhandlungen ├╝ber eine Fortsetzung des amtierenden Jamaika-B├╝ndnisses verst├Ąndigen. Trotz Kantersieg seiner CDU bei der Landtagswahl hatte Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther das Dreierb├╝ndnis fortsetzen wollen. Die CDU hatte die Landtagswahl am 8. Mai mit 43,4 Prozent ├╝berraschend klar gewonnen, die absolute Mehrheit im Landtag nur um ein Mandat verfehlt. Mit jeder der anderen Landtagsfraktionen w├╝rde die CDU zusammen ├╝ber eine breite Mehrheit verf├╝gen. Mit den Gr├╝nen reichte es dank Zweidrittel-Mehrheit sogar f├╝r Verfassungs├Ąnderungen.