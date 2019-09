LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Bundesweites Stadionverbot für Kölner Böller-Werfer

26.09.2019, 08:30 Uhr | t-online.de

Ein Knallkoöper explodiert am Spielfeldrand, Ordner und Fotografen halten sich die Ohren: Der Kölner Böllerwerfer wurde nun mit einem bundesweiten Stadionverbot belegt. (Quelle: imago images)

Der Böller-Wurf beim Derby des 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (0:1) hat für den mutmaßlichen Täter Konsequenzen. Der offenbar der rechtsradikalen Szene Angehörende hatte in der Schlussphase des Derbys einen Knallkörper von der Kölner Südtribüne geworfen. Durch die lautstarke Detonation erlitten insgesamt 17 Personen Knalltraumata und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die zuständige Kommission der Geißböcke hat den 35-Jährigen bis 2022 mit einem bundesweit gültigen Stadionverbot belegt. Ihn erwarten zudem strafrechtliche Folgen wegen Körperverletzung sowie Regressforderungen seitens des FC und der Verletzten.

Der #effzeh hat von der Polizei die Personalien des mutmaßlichen Böllerwerfers vom Samstag erhalten und wird nun alle dem Verein möglichen Schritte gegen ihn einleiten.https://t.co/vwX12NidPy — 1. FC Köln (@fckoeln) September 17, 2019





Beginnen möchten wir gleich mit einer positiven Fußballnachricht des gestrigen Abends. Der SC Fortuna Köln hat gegen Borussia Mönchengladbach II ein 2:0 verbuchen können. Mönchengladbach war ursprünglich der Favorit von Experten, doch die Kölner belehrten diese eines Besseren.

Alle Infos zum gestrigen Spiel finden Sie hier.