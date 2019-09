LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

DFB-Sportgericht sperrt Kölns Innenverteidiger Jorge Meré

30.09.2019, 16:10 Uhr | t-online.de

Der 1. FC verlor am Sonntag gegen Hertha nicht nur die Punkte, sondern auch Innenverteidiger Jorge Meré, der bereits vorm Pausenpfiff die Rote Karte bekam. Jetzt steht die Strafe für den Platzverweis fest. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Die MRT-Untersuchung bei Dominick Drexler ergab, dass der 29-Jährige eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich hat. Er muss vorerst aussetzen und wird beim Spiel des 1. FC Köln auf Schalke nicht dabei sein.

Am Freitag empfängt der KEC zum dritten Heimspiel der noch jungen Saison mit dem EHC Red Bull München den Vizemeister aus dem Vorjahr. Den Saisonauftakt haben sich viele anders vorgestellt: Nach sechs Spieltagen gab es zwei erste Siege, doch auch vier Niederlagen. An die Leistung aus dem letzten Heimspiel (4:2 gegen Wolfsburg) wollen die Haie nun anknüpfen. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr in der Lanxess Arena.

Auch für Fortuna Köln lief das Wochenende nicht ideal. Nach dem 1:1 gestern in Düsseldorf findet sich der Verein mit nur neun Punkten auf Tabellenplatz 15 in der Regionalliga West. Immerhin: Wer hinfällt, kann auch wieder aufstehen. Und genau das hat die Fortuna jetzt vor:

Hier ein kurzes Update in Sachen Personal beim 1. FC Köln: Rafael Czichos und Darko Churlinov steigen heute wieder ins Training ein. Simon Terodde setzt hingegen wegen einer kleineren Verletzung aus dem Spiel gestern erstmal aus. Wie schlimm die Lage bei Dominick Drexler ist, soll heute ein MRT klären. Der Verteidiger hatte sich gegen Hertha direkt zu Spielbeginn eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

#effzeh-Personalupdate zum Wochenstart:



Dominick #Drexler war zu Behandlung am Geißbockheim und hat später eine MRT-Untersuchung.



Simon #Terodde tritt wegen einer Blessur aus dem gestrigen Spiel kürzer.



Rafael #Czichos und Darko #Churlinov steigen ins Training ein.

Nicht nur der FC hat am Wochenende eins auf die Mütze kassiert: Auch die Kölner Haie kassierten am Sonntag eine deftige Niederlage. Gegen die Straubing Tigers gingen die Haie mit 2:6 unter. Immerhin: Schon am Mittwoch gegen Bremerhaven kann das Team es wieder besser machen.



Nach der heftigen 0:4-Klatsche gegen Hertha gestern Abend dürfte auch dem letzten Optimisten klar geworden sein, was für eine schwere Saison auf den 1. FC Köln wartet. Auch Trainer Achim Beierlorzer ging hart mit seiner Mannschaft ins Gericht: "Wir haben heute nicht so verteidigt, wie es der Liga würdig ist - das muss man so mal ganz klar sagen, das habe ich so gerade auch der Mannschaft gesagt", erklärte er nach dem Spiel. Man kann nur hoffen, dass die Botschaft angekommen ist.

