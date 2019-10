Der Sport-Mittwoch im Blog

Ehemaliger FC-Verteidiger Matip beendet Fußball-Karriere

02.10.2019, 17:58 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Auf Twitter verkündete der 1. FC Köln, dass der ehemalige Verteidiger Marvin Matip seine aktive Laufbahn beendet.

👋 Der frühere #effzeh-Verteidiger Marvin #Matip hat seine aktive Laufbahn beendet. Alles Gute für die Karriere nach der Karriere, lieber Marvin! pic.twitter.com/32kX0SNSW6 — 1. FC Köln (@fckoeln) October 2, 2019

Ab heute können Tickets für die nächsten Heimspiele der Kölner Haie im November ergattert werden. Das haben die Haie auf Twitter bekannt gegeben. Die Eishockey-Cracks der Haie treffen auf die Mannheims Adler, den ERC Ingolstadt, die Straubing Tigers und die Krefeld Pinguine.

Ab heute beginnt der Einzelkartenvorverkauf für unsere Heimspiele im November ⬇️https://t.co/oP31aiwswk pic.twitter.com/3a6YmiXTSz — Kölner Haie (@Koelner_Haie_72) October 2, 2019

Der FC Bayern hat gestern Abend in London einen beeindruckenden 7:2-Erfolg gefeiert. Bei dem ein oder anderen FC-Fan dürfte das Erinnerungen geweckt haben: Am 21. Juni 1995 besiegten der 1. FC Köln die Spurs im UI Cup sogar mit 8:0 – bis heute erzielte kein deutsches Team mehr Treffer gegen ein englisches! Die Tore machten damals Bruno Labbadia (3), Toni Polster, Dorinel Munteanu (je 2) und Stefan Kohn – vor immerhin 6.100 Zuschauern im Müngersdorfer Stadion. Das waren noch Zeiten!

Die Kölner Haie treffen heute Abend auf Bremerhaven. Ob die Haie ihrem Namen alle Ehre machen und die Fischtown Pinguin, wie wir es von den Raubfischen gewohnt sind, bezwingen? Wir sind gespannt! Los geht's um 19.30 Uhr.

