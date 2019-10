LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Türkische Fußballakademie klaut offenbar Wappen vom 1. FC Köln

10.10.2019, 14:35 Uhr | t-online.de

Das Wappen des 1. FC Köln: Um dieses Logo geht es in dem Rechtsstreit. (Quelle: Picture Point LE/imago images)

Heute ist Welthundetag. Das gefällt auch dem Innenverteidiger des 1. FC Köln, Jorge Meré, sichtlich. Der Verein veröffentlichte auf Twitter zwei Fotos mit den Hunden von Stürmer Simon Terodde und wie Meré mit der Hündin Bella am RheinEnergie Stadion kuschelt.



🐶 Es ist #Welthundetag 😍 Das sind @jorgemere_m4 mit Coco und Simon Teroddes Hündin Bella am RheinEnergieSTADION. #effzeh pic.twitter.com/6tXR7NLOWP — 1. FC Köln (@fckoeln) October 10, 2019

Zum ersten Mal können Fans von Viktoria Köln ein Spiel von ihrem Verein live im Radio verfolgen. Denn Viktoria Köln hat für die Partie heute gegen den 1. FC Köln ein neues Spieltags-Radio eingerichtet. Zu finden ist es hier.



Der Kölner Fußballverein 1. FC Köln steht vor einem Rechtsstreit mit einer türkischem Fußballakademie. Wie "Sky Sport" berichtet, habe eine in der Türkei ansässige Fußballakademie das Wappen der Geißböcke widerrechtlich verwendet und zweckenfremdet als Werbung genutzt. Offenbar wirbt die Akademie mit dem Wappen des 1. FC Köln. Auch sollen die Fußballer gefälschte Trikots des Bundesligisten tragen. Der Verein werde gegen die Urheberrechtsverstöße vorgehen, hieß es.

Spieltag in Köln! Bei dem Freundschaftsspiel treten die beiden Mannschaften heute um 18 Uhr in Höhenberg gegeneinander an.



Fans von Viktoria Köln können sich morgen Autogramme ihrer Idole sichern. Der Verein veranstaltet am Freitag ab 15 Uhr im Porzer Sportladen eine Autogrammstunde. Fans können sich dort einen vollständigen Kartensatz sichern. Viel Spaß!



