Blendi Idrizi feiert Debüt als Nationalspieler

16.10.2019, 19:35 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der "Flügelflitzer" von Viktoria Köln hat heute Geburtstag. Er wird 25 Jahre alt. Der Verein wünscht ihm alles Gute. Dem schließen wir uns natürlich an.



Unser Flügelflitzer Kevin Holzweiler wird heute 25. Jahre alt! Alles Gute wünschen wir dir, lieber Kevin! 🎂🎉 Feier schön! 🥳 #HappyBirthday #KH19 Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Mittwoch, 16. Oktober 2019

Ein Spieler von Fortuna Köln feierte gestern ein besonderes Debüt. Blendi Idrizi hat sein erstes Nationalmannschaftsspiel absolviert. Und zwar im Spiel der U21 des Kosovo. Spielgegner war Albanien. Idrizi wurde kurz vor Schluss ausgewechselt und konnte so ein paar Minuten für eine Nationalmannschaft spielen. Verloren hat seine Mannschaft trotzdem.



Wir haben eine Premiere zu feiern!🔥😁 Blendi Idrizi hat gestern sein Debüt im Nationalmannschaftstrikot gegeben! Im... Gepostet von Fortuna Köln am Mittwoch, 16. Oktober 2019

Das dürfte Fans des 1. FC Köln freuen: Wie der Verein auf Facebook verkündete, gibt es bald eine Dokumentation über die Saison 2019/20. Wann genau sie erscheinen wird, verrät der Verein nicht. Es heißt nur "Coming soon". Einen Vorgeschmack auf die Doku gibt es aber schon mal. In einer rund zweiminütigen Sequenz sind erste Highlights zu sehen. Der Verein verspricht seinen Fans so "nah dran zu sein" wie nie zuvor.



Coming soon: Die Saison-Doku 2019/20 🎬 Coming soon...: Mit 24/7 FC so nah dran wie nie zuvor! 🔴⚪ #effzeh Gepostet von 1. FC Köln am Mittwoch, 16. Oktober 2019

Fans von Viktoria Köln und von Spieler Dominik Lanius können heute wieder ihre Fragen loswerden. Denn der Verein veranstaltet auf Facebook wieder die "Viktoria Secrets", bei der in die Kommentare Fragen gestellt werden können. Ein paar Fragen gibt es schon. Etwas, ob die Rückennummer 38 für den Spieler eine besondere Bedeutung habe. Oder, in welchem Verein er bisher immer war.

"Die Viktoria Secrets mit Dominik Lanius!" 🧐😎 Schreibt jetzt eure Fragen an Dominik Lanius unten in die Kommentare: 👇❓⁉️ #DL36 #Vussball #dieViktoriaSecrets Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Mittwoch, 16. Oktober 2019

Der ehemalige Trainer vom 1. FC Köln, Markus Anfang, der im April entlassen wurde, hat in einem Interview mit der "Bild" Gerüchten widersprochen, wonach er und Anthony Modeste Zoff gehabt hätten. Das Verhältnis zwischen den beiden sei nicht gestört gewesen, sagte er dem Blatt. Auch widersprach er Gerüchten, wonach die Stimmung im Team zu dieser Zeit "mies" gewesen sei.

