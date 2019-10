LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Markus Anfang sah Entlassung beim 1. FC Köln nicht kommen

15.10.2019, 12:29 Uhr | t-online.de, tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Drei Spieltage vor Saison-Ende wurde Markus Anfang im April nach einer Niederlage gegen SV Darmstadt 98 entlassen. Jetzt hat er sich erstmals danach in einem Interview geäußert. Der "Bild" sagte er, dass sich seine Entlassung für ihn "vorher nicht abgezeichnet" hätte. Nach dem Spiel hätte ihn Armin Veh um ein Gespräch gebeten und ihm die Entscheidung mitgeteilt.



Es ist zwar erst in ein paar Tagen, dennoch ist die Spannung vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn auch in Köln groß. Deswegen stand das gestrige Training bei der Mannschaft auch im Zeichen der Vorbereitung für die Partie. Also setzt FC-Trainer Achim Beierlorzer darauf, dass das eigene Passspiel an Qualität gewinnt. Denn: "Wir brauchen ein stabiles Passspiel, sodass wir uns von der Bewegung und der räumlichen Aufteilung her gut in Szene setzen können. Das muss man unter Druck gestalten, denn Paderborn ist eine Mannschaft, die den Gegner unter Druck setzt", sagte er "Effzeh.com". Ob diese Taktik aufgeht, wird sich am Sonntag zeigen.

Gestern wurde bekannt, dass der Rechtsverteidiger Kingsley "Easy" Ehizibue mit seinem Lauf beim Bundesliga-Spiel gegen Schalke einen Geschwindigkeitrekord aufgestellt hat. Doch das hielt Co-Trainer André Pawlak nicht davon ab, Ehizibue am Montag nach dem eigentlichen Training noch eine Extra-Portion zu geben. Wie der "Geissblog" berichtet, musste der Spieler hohe Pässe annehmen und weiterspielen. Hintergrund mag sein, dass Ehizibue zwar schnell ist, in Spielen bisher aber noch nicht seine volle Leistung zeigen konnte.



"Wir haben mit Easy den schnellsten Spieler der Bundesliga, aber wir wollen ihn natürlich dort fördern, wo wir ihn brauchen", sagte Trainer Achim Beierlorzer am Montag dem "Geissblog".

