Matchday für 1. FC Köln und Viktoria Köln

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Morgen geht es für Fortuna Köln nach Wuppertal. Dort spielen die Jungs von Fortuna-Trainer Thomas Stratos gegen den Wuppertaler SV. Einen Tag vor der Partie hat Stratos auf der Vereinshomepage gesagt, wer alles mitkommt. So muss er auf einige Spieler verzichten. Demnach seien Blendi Idrizik Alem Koljic und Kenan Dünnwald-Turan. Auch der Einsatz von Lars Bender sei fraglich. Auch Georgios Touloupis fällt aus.

Da sich die Startelf vom 1. FC Köln gegen Paderborn bewährt hat, wird Trainer Achim Beierlorzer diese wohl auch beim Spiel gegen den FSV Mainz 05 wieder einsetzen. So zumindest spekuliert der "Geissblog". Offen bleibt die Frage, wie lange Florian Kainz spielen können wird, falls er eingesetzt wird. Denn er leidet noch unter einer Knochenhautreizung, die schmerzhaft ist. Zur Seite stünde ihm aber als Ersatz Dominick Drexler, der nach einer Muskelverletzung wieder fit ist.



Heute wird es spannend für die Kölner Fußballvereine. Denn es stehen gleich zwei Matches an. Um 19 Uhr empfängt Viktoria Köln den 1. FC Magdeburg im Sportpark Höhenberg in Köln. Und um 20.30 Uhr sind die Spieler vom 1. FC Köln in Mainz zu Gast, wo sie gegen den FSV Mainz 05 spielen. Die Abendplanung für Kölner Fußballfans dürfte mit diesen beiden spannenden Partien also zumindest für heute bereits geklärt sein.

