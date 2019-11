LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Wie geht es beim 1. FC Köln jetzt weiter?

11.11.2019, 17:33 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der 30-jährige Eishockeyspieler von den Kölner Haien hat eine Tochter bekommen. Der Verein gratuliert auf Instagram und wünscht der Familie alles Gute. Dem schließen wir uns natürlich gerne an.



Beim 1. FC Köln nahm man sich zum Karnevalsbeginn aufgrund der fieberhaften Trainersuche nicht einmal Zeit, den 11.11. zu feiern. Angesichts der prekären sportlichen und personellen Situation verzichteten die FC-Kicker sogar auf den sonst üblichen Party-Ausflug in die Stadt. "Unserer Lage ist das durchaus angemessen", sagte Interims-Sportchef Frank Aehlig nach dem Vormittagstraining. Nur die Fans erschienen verkleidet zum FC-Training.

Verkleidet waren beim Kölner Training nur die Anhänger: FC-Keeper Timo Horn macht mit einem Fan ein Selfie. Foto: Roberto Pfeil/dpa.



Wer den Spielern beim Training zugucken möchte, kann das diese Woche am Dienstag um 15 Uhr und am Freitag um 10 Uhr am Geißbockheim in Köln tun. Die Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag sind nicht öffentlich.



Alaaaf! Die Stadt Köln feiert den Karnevalstart – und da dürfen die Sportclubs natürlich nicht fehlen. In den sozialen Netzwerken lassen sie es krachen. Die Kölner Haie twittern beispielsweise: "Alaaaaaaf! Wir wünschen allen Jecken einen tollen Karnevalstart!" Auf Instagram postet der 1. FC Köln: "KÖLLE ALAAAAF IHR JECKEN!!!"

Und auch Fortuna Köln ist dabei:

Was in Köln heute los ist, können Sie übrigens hier in unserem Live-Blog verfolgen.

Turbulente Zeiten beim 1. FC Köln: Der Verein hat sich am Samstag von seinem Trainer Achim Beierlorzer getrennt. André Pawlak und Manfred Schmid leiten das Team übergangsweise. Köln hat nun zwei Wochen Zeit, einen neuen Trainer zu finden. Mehr dazu lesen Sie hier...

Bereits am Freitagabend, nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, trennte sich der Verein vom Sportchef Armin Veh. Die Hintergründe dazu gibt es hier.

Der FC steht aktuell auf dem vorletzten Platz der Bundesliga-Tabelle.

