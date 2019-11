LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln-Profis beim Karneval feiern erwischt

13.11.2019, 12:27 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Davon dürfte die Profis des 1. FC Köln wohl träumen. Die U14-Nachwuchsmannschaft des 1. FC Köln hat bei Testspielen in England gegen den FC Liverpool und Tottenham Hotspur gewonnen. Das teilte der Verein auf seiner Website mit. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!



Die Verletzungen von Sebastiaan Bornauw und Jorge Meré könnten die zuletzt gegen Hoffenheim erfolgreiche Dreierkette gefährden. Das berichtet der "Geissblog". Beim Training am Montag hätten die Trainer eine Dreierkette gefordert. Doch wie dies mit den zwei verletzten Innenverteidigern bei zukünftigen Spielen aussehen soll, ist bisher unklar.

1. FC Köln-Keeper Timo Horn war mit Kumpel Dominic Maroh vom KFC Uerdingen auf den Kölner Ringen unterwegs und hat voll kostümiert Karneval gefeiert. Mit dabei waren auch Rafael Czichos und seine Freundin Ilona. Doch viele Fans waren entsetzt: Dürfen die FC-Profis Karneval trotz Krise feiern? Ja! Der 1. FC Köln gab die Party-Erlaubnis. Mehr dazu bei den Kollegen vom "EXPRESS".

Sportliches Programm für Viktoria Köln: In dieser Woche stehen zwei Testspiele für den Regionalligisten an. Gestern Abend spielte der FC gegen den SV Bergisch Gladbach. Am Ende stand es 2:2. Dabei traf Suheyel Najar in der 78. und kurz darauf in der 79. Minute.



Interviews nach dem Testspiel gegen Bergisch Gladbach Nach dem Testspiel ⚽ unserer Viktoria gegen den SV Bergisch Gladbach 09 (Endstand 2:2) haben wir mit Bernard Kyere (kehrte nach Adduktorenabriss 🚑 im Juli in den Kader zurück) und Nachwuchsspieler Luis Göker 💪 über ihre Eindrücke vom Spiel gesprochen. #Vussball #fu3ball Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Dienstag, 12. November 2019

Morgen Nachmittag geht es weiter. Dann trifft Viktoria auf den Zweitligisten VfL Bochum im Ruhrstadion.

Guten Morgen Köln! Auch heute informieren wir Sie wieder über das aktuelle Sportgeschehen in der Domstadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.