Wird Horst Heldt Nachfolger von Armin Veh?

12.11.2019, 17:38 Uhr | t-online.de , tme

Wie der 1. FC Köln auf Twitter mitteilte, ist der Belgier Sebastiaan Bornauw in der Länderspielpause nicht für die belgische U21 im Einsatz. Er lässt in Köln seine Muskelverletzung behandeln.



😧 Leider noch mehr schlechte Nachrichten, #effzeh-Fans: Sebastiaan Bornauw ist in der Länderspielpause nicht für die belgische U21 im Einsatz. Stattdessen kehrt er nach Köln zurück, um sich am Geißbockheim behandeln zu lassen. Seb laboriert ebenfalls an einer Muskelverletzung. pic.twitter.com/M037YrYPl2 — 1. FC Köln (@fckoeln) November 12, 2019

Für einige Profis des 1. FC Köln geht es auf Reisen! Und zwar zu Spielen in ihren Nationalmannschaften. Wer alles wo spielt, hat der FC auf Instagram zusammengestellt.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist bei seiner Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den zurückgetretenen Manager Armin Veh offenbar fündig geworden. Wie Kölner Medien übereinstimmend berichten, soll sich der Kölner Vorstand am Donnerstag mit Horst Heldt getroffen haben. Die Gespräche im Mediapark seien "positiv und harmonisch" gelaufen, berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger.

Heldt war zuletzt bei Hannover 96 tätig und wurde dort am 9. April freigestellt. Der ehemalige FC-Profi galt bereits vor zwei Jahren als Kandidat für den Managerposten in Köln - damals erhielt er aber keine Freigabe von Hannover. Wenig später wurde Veh als neuer Geschäftsführer Sport vorgestellt. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Die ersten drei Spiele für Viktoria Köln im neuen Jahr stehen fest. Wie der Verein au Twitter mitteilte, spielt die Viktoria am 25. Januar gegen den Chemnitzer FC, am 31. Januar gegen den Halleschen FC und am 8. Februar gegen das Juniorenteam des FC Bayern München.



Der 1. FC Köln hat sich wie berichtet von seinem Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Nun brodelt die Gerüchteküche: Wer wird sein Nachfolger?



Medienberichten zufolge laufen bereits die ersten Gespräche. Die "Bild"-Kollegen berichten, dass der Kölner Geschäftsführer Alexander Wehrle gestern in Berlin war – und vermuten, dass Ex-Hertha-Coach Pal Dardai ein heißer Kandidat für den Trainerposten sein könnte.

