LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Pal Dardai sagt 1. FC Köln als neuer Trainer ab

18.11.2019, 12:23 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Die Legende vom 1. FC Köln hat heute Geburtstag und wird bereits 67 Jahre alt. Der Verein gratuliert ihm auf Facebook herzlich. Dem schließen wir uns gerne an.



Herzlichen Glückwunsch, Harald Konopka. 🔴⚪ Die #effzeh-Legende feiert heute ihren 67. Geburtstag. 🎉 Gepostet von 1. FC Köln am Montag, 18. November 2019

Eigentlich wollte der 1. FC Köln am heutigen Montag einen neuen Trainer präsentieren. Ein Nachfolger für Achim Beierlorzer ist allerdings noch nicht in Sicht. Wunschkandidat Pal Dardai soll nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten werden die üblichen Verdächtigen gehandelt: Markus Gisdol, André Breitenreiter und Markus Weinzierl. Für Beierlorzer könnte es dagegen schnell wieder zurück auf die Trainerbank gehen. Nachdem er sich mit dem FC bereits auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat, wird über den Coach als Nachfolger von Sandro Schwarz beim FSV Mainz 05 spekuliert.

Gestern sind die Kölner Schiedsrichter aus der Fußball-Kreisliga in den Streik getreten. Wie der WDR berichtet, ist der Streik eine Reaktion auf die jüngsten Angriffe auf Schiedsrichter in den Kreisligen A bis D.



Hallo Köln! Das Wochenende liegt hinter uns und damit eine sportliche Woche vor uns. Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.