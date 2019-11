LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Modeste und Höger verletzen sich beim Testspiel gegen Zwolle

15.11.2019, 16:17 Uhr | t-online.de , tme

Modeste am Boden: Er verletzte sich beim Testspiel gegen Zwolle. (Quelle: Bopp/imago images)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Das letzte Heimspiel der Hinrunde steht für Fortuna Köln an. Am Sonntag geht es gegen die U23 von Borussia Dortmund. Trainer Thomas Stratos sagt auf der Vereinswebsite über die gegnerische Mannschaft: "Ich erwarte ein Spiel von einer ganz starken Mannschaft. Ich habe sie spielen sehen, sie sind gut und haben gute Einzelspieler. Ich habe sie in der Tabelle allerdings ein bisschen höher erwartet. Ich habe erwartet, dass sie mehr Spiele gewinnen. Aber ich weiß, dass sie eine gute Mannschaft haben. Wir müssen abwarten, wie konsequent sie das hier spielen werden."

Nur knapp eine Woche nach der Trennung hat der 1. FC Köln den Vertrag mit Trainer Achim Beierlorzer aufgelöst. Dies gab der Fußball-Bundesligist per Twitter bekannt. Geschäftsführer Alex Wehrle sagte laut Mitteilung des Clubs: "Damit haben wir für beide Seiten eine sehr faire Lösung gefunden. Wir bedanken uns bei Achim für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute." Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Der Weg für ein mögliches Engagement als Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist für Horst Heldt frei. Wie erst am Freitag bekannt wurde, hatte der 49-Jährige seinen bis Ende Juni 2021 datierten Vertrag beim Zweitligisten Hannover 96 schon vor einigen Wochen gelöst. Man habe sich am 4. Oktober darauf verständigt, das "Vertragsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig zum 30. September 2019 zu beenden", teilte Hannover am Freitag mit. Damit dürfte den Gerüchten, dass Heldt nach köln geht, weiter Futter gegeben werden.

Beim gestrigen Testspiel gegen Zwolle haben sich Anthony Modeste und Marco Höger verletzt. Wie der Verein auf Twitter mitteilte, habe sich Modeste am Oberschenkel verletzt. Höger am Fuß. Sie sind auf dem Weg in eine Klinik zur Untersuchung.

Guten Morgen, #effzeh-Fans!



Zeit für drei Personalupdates:



@amodeste27 (Oberschenkel) und @MarcoHoeger (Fuß) sind wegen Blessuren aus dem gestrigen Testspiel auf dem Weg zur Untersuchung in der MediaPark Klinik.

Morgen spielen die Damen und Herren des RSV Köln im heimischen Rugby Park. Die Damen müssen gegen den SC Neuenheim die Herren gegen die Düsseldorfer Dragons ran.

Samstag ist es mal wieder so weit. Während die 3.XV und die 2.XV der Herren auswärts in Willich und Essen unter dem... Gepostet von Rugby Sport Verein Köln am Donnerstag, 14. November 2019

Nach der Länderspielpause spielen die Kölner Haie in der DEL heute Abend um 19.30 auswärts gegen die Schwenninger Wild Wings. Viel Erfolg!

