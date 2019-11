LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Markus Gisdol gilt als C-Lösung des 1. FC Köln

19.11.2019, 09:09 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Die Trainersuche des 1. FC Köln gestaltete sich schwierig, immer mehr Kandidaten sagten ab. Gestern wurde nun der Ex-HSV-Coach Markus Gisdol präsentiert. Doch durch die vorherigen Absagen von Bruno Labbadia und Pal Dardai gilt Gisdol nun bestenfalls als C-Lösung, wie unsere Kollegen vom Sport analysiert haben.

Moritz Müller von den Kölner Haien wird heute 33 Jahre alt. Der Verein wünscht auf Instagram "Happy Birthday", dem wir uns natürlich gerne anschließen.

Guten Morgen, Köln! Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.