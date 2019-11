LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Heldt glaubt an Klassenerhalt des 1. FC Köln

20.11.2019, 16:22 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der neue Sportchef des 1. FC Köln, Horst Heldt, möchte mit seiner Arbeit beim Club überzeugen. Das teilte der Verein in einem Post auf Facebook mit. Auch Spaß sollte der Club mit dem neuen Manager haben, wie es weiter heißt.

Der Franzose verletzte sich laut "Express" bei der zweiten Trainingseinheit unter Neu-Trainer Markus Gisdol. Der 24-Jährige war in dieser Saison bereits häufiger wegen Verletzungen ausgefallen.



Der 1. FC Köln hat von der gestrigen Pressekonferenz zur Vorstellung von Horst Heldt und Markus Gisdol ein Video auf YouTube hochgeladen.

Wie der 1. FC Köln auf Twitter mitteilt, ist Anthony Modeste am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Auch Florian Kainz und Kingsley Schindler sind wieder dabei.



Zum Start in den Tag hier das #effzeh-Personalupdate:



📌 @amodeste27, Florian Kainz und Kingsley Schindler steigen heute wieder ins Teamtraining ein.



📌 Chrille Clemens befindet sich weiterhin im Aufbautraining.



📌 @jorgemere_m4 und Noah Katterbach trainieren individuell. pic.twitter.com/xqZR281kXo — 1. FC Köln (@fckoeln) November 20, 2019

Horst Heldt hat zum Amtsantritt bei seinem neuen Arbeitgeber den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben. Der Geschäftsführer-Sport des 1. FC Köln ist davon überzeugt, dass der aktuelle Kader die nötige Stärke für diese Aufgabe hat: "Wir haben zu wenig Punkte. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat in der Liga zu bleiben"; sagte Heldt im Interview mit Sky Sport HD News.

Der in Köln geborene Eishockey-Star Leon Draisaitl, der in der amerikanischen NHL spielt, hat beim Spiel gegen die San Jose Sharks einen wichtigen Treffer für sein Team der Edmonton Oilers geliefert. Damit darf er weiter vom Gewinn der Art Ross Trophy für den besten Scorer der regulären Saison träumen.



Guten Morgen, Köln! Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.