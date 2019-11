LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Heldt nach Niederlage gegen Leipzig ernüchtert

25.11.2019, 08:59 Uhr | t-online.de

Torschütze Emil Forsberg von RB Leipzig trifft per Freistoß: Köln musste in Leipzig eine herbe Niederlage einstecken. (Quelle: Schroedter/imago images)

Das hatte sich der Neu-Trainer des 1. FC Köln, Markus Gisdol, sicher anders vorgestellt. Denn bei RB Leipzig verloren die Kölner mit 1:4 ganz klar. Sportchef Heldt sagte: "Man sieht, dass die Mannschaft gehemmt ist. Sie geht eher einen Schritt zurück als einen nach vorn." Er bemängelte mit Blick auf den Spielverlauf: "Wir haben verdient verloren. Es war zu erkennen, dass die Mannschaft verunsichert ist und wir haben Leipzig zu den Toren eingeladen. Man sollte in Leipzig risikolos spielen, das ist uns nicht gelungen. Wir sind nicht umsonst unten drin. Ich bin ernüchtert." Dennoch sei der Trainer-Effekt noch nicht verpufft, sagte Rafael Czichos, der Kölns einziges Tor erzielte. Diese

