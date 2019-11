LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Markus Gisdol tritt gegen einstigen Assistenten an

22.11.2019, 16:43 Uhr | t-online.de , tme

Markus Gisdol (links) und Julian Nagelsmann: Die früheren Kollegen sehen sich am Samstag als Trainer gegnerischer Mannschaften wieder. (Quelle: Simon/Archivfoto/imago images)

Für die Frauen-Mannschaften des 1. FC Köln stehen am Samstag wichtige Partien an. Die FC-Frauen empfangen Bayer 04 Leverkusen am Samstag um 13 Uhr im Südstadion. Die U21 trifft auf Rot-Weiß Oberhausen, die U19 und U17 sind ebenfalls im Einsatz.

Beide feiern am Wochenende ihre Trainerpremieren. Vor allem für den Mainzer und Ex-Kölner Beierlorzer wird es interessant. Er trifft auf das Team, das in Köln seine Entlassung provoziert und Gisdol das Engagement am Dom erst ermöglicht hatte. Deswegen dürften ein paar FC-Fans dieses Wochenende auch nach Mainz schielen.

Undankbares Debüt gegen den alten Lehrling: Für seinen Einstand als Trainer des 1. FC Köln hat Markus Gisdol eine ebenso schwere wie kuriose Mission erwischt. Er muss mit dem FC am Samstag beim Tabellenzweiten RB Leipzig antreten.

Und auf der Bank des Gegners sitzt Julian Nagelsmann - sein einstiger Assistent. "Natürlich wünschst du dir, dass das erste Spiel nicht direkt in Leipzig ist", sagte der 50-Jährige: "Aber wir werden unsere Chancen auch dort haben."

Nationalspieler Fabio Pfohl hat den Vertrag mit dem achtmaligen deutschen Eishockey-Meister Kölner Haie in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst und ist zum Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg zurückgekehrt. Der 24 Jahre alte Stürmer, der bereits von 2015 bis 2018 für den Pokalsieger von 2009 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflief, unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Pfohl hatte Anfang November des vergangenen Jahres sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert.

Mit 58,7 Prozent ist Rafael Czichos der beste Zweikämpfer beim 1. FC Köln. Das berichtet "kicker" in Bezug auf die vergangenen elf Spieltage. Doch in Bezug auf Torschüssen kann einer deutlich mehr: Timo Werner von RB Leipzig hat bei einem Spiel mehr Treffer erzielt als die Kölner Mannschaft insgesamt.

